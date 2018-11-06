Зачатие Иоанна Предтечи 2018: что нельзя делать [ Редактировать ]
Во вторник, 6 октября, отмечается праздник Православной церкви - зачатия пророка Иоанна Предтечи, именуемого также Крестителем.
На службе положено чтение Евангелия от Луки, 2 зачала (содержащее рассказ о явлении ангела праведному Захарии) и послания к Галатам, 210 зачала.
История праздника
В Палестине жили праведные священник Захария и его жена Елисавета. Они соблюдали заповеди Господа, но были бездетны. Однажды, когда Захария отправился в храм Иерусалимский, он увидел ангела Божьего, который стоял по правую сторону кадильного жертвенника.
"Не бойся, Захария, твоя молитва услышана, жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и назовешь его Иоанн", - сказал Ангел.
Но Захария не поверил его и был наказан немотой. Когда пророчество исполнилось и Елисавета родила Предтечу и Крестителя Господня Иоанна, Захария вновь смог говорить.
Что нельзя делать в этот день
Как и в любой другой праздник, в этот день нельзя ругаться и сквернословить.
Заниматься работой тоже не стоит.
Тропарь
Первее нераждающая неплоды возвеселися, се бо зачала еси Солнца светильника яве, просвещати имуща всю вселенную, слепотою недугующую. Ликуй, Захарие, вопия со дерзновением: пророк Вышняго есть, хотяй родитися.
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