Недовольний кот растрогал пользователей сети (фото) [ Редактировать ]
Интернет "штурмует" новый "умилительно сердитый" кот.
Рыжего кота по имени Саул доставили в ветеринарную лечебницу Лондона после того, как он попал под машину.
Как сообщает газета Metro, столь суровое выражение мордочки у питомца образовалось во время лечения, поскольку врачи восстанавливали ему челюсть.
Кот живет в приюте, сотрудники которого рассказывают, что, несмотря на угрюмое "лицо", он милый и добрый.
С таким котом точно захочется подружиться. О том, как это сделать - читайте в нашем материале.
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