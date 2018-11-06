У Британії вшановують полеглих у Першій світовій війні

Її Величність королева, прем'єр-міністр та ще мільйони британців цими днями уквітчали свої лацкани червоними маками. Здебільшого це дешеві паперові значки, але є й із бісеру, тканини та металу. Їх можна купити чи не в кожному магазині, або на таких лотках