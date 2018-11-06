Киевлянам отключили воду в четырех районах [ Редактировать ]
В Киеве из-за аварии на сети водоснабжения отключена подача воды на улицах четырех районов столицы.
"6-го ноября ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской", - сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- ул. Анри Барбюса, 22/26 (Печерский р-н);
- ул. Маршала Гречко, 24, 24А, 26 (Подольский р-н);
- ул. Чернобыльская, 19 (Святошинский р-н);
- ул. Дашавская, 24Д (Соломенский р-н);
- ул. Полевая, 24 (Соломенский р-н).
Ориентировочный срок ликвидации повреждений - 1 сутки.
Тремя днями ранее на Дашавской и Полевой уже фиксировалась авария системы водоснабжения.
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