МОЗ зарабатывает на тяжелобольных политические рейтинги и врет в глаза украинцам.

Об этом сегодня в кулуарах парламента заявил народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль, сообщают "Українські новини".

По его словам, чиновники Министерства здравоохранения манипулируют информацией, когда говорит, что "возросло финансирование программы лечения граждан Украины за рубежом и, соответственно, количество людей, которые смогли принять в ней участие":

"Благодаря активистам возросло количество информированных людей о том, что государство обязано их пролечить бесплатно. И рост финансирования - это следствие борьбы активистов, а не воля Минздравуа. Оно бы не выросло, если бы люди не начали узнавать о программе и нести свои заявления, если бы активисты не жили под Минздравом и не заставляли выделять чиновников дополнительные суммы. Это совсем невыгодно чиновникам, для которых каждый такой пациент - "лишний", - пояснил он".

Парламентарий отметил - зная, что выделенных 389 млн грн на 2018 год не хватит, ответственное лицо - и.о. министра Ульяна Супрун - подписала бюджет на 2018 год. Когда деньги в мае по программе закончились, исполняющая обязанности не сделала ничего, чтобы сдвинуть ситуацию с места. Поэтому у активистов не было другого выхода, как стать в августе под Минздравом палаточным городком:

"Постоянно общался с митингующими, и благодаря им мы во время рабочей группы по изысканию остатков неиспользованных Минздравом средств смогли добиться увеличения суммы на 101 млн", - говорит нардеп.

Кроме того, удалось найти 70 млн остатков на счетах зарубежных клиник, которые "потеряло" Министерство здравоохранения. Эти деньги должны быть возвращены в бюджет в прошлых годах, но чиновники Минздрава решили отчитаться о них, как за "эффективно использованных".

"Минздрав говорит, что хочет развивать трансплантологии в Украине. Хотя не сделал ни одного подзаконного акта, который бы запустил ее уже с 1 января 2019 года. Ее просто не будет. И в этой ситуации МОЗ подает нам как предложение в бюджете на 2019 не увеличенное по программе "Лечение граждан Украины за рубежом" финансирование, а на том же уровне, что и в прошлом году. О каких "успехах" идет речь? Сплошной обман и манипуляции.

Я подал правку об увеличении финансирования по программе на 300 млн грн, однако предварительно согласовать с бюджетным комитетом удалось только 200 млн. Сейчас только начало бюджетного процесса и мы продолжаем искать источники финансирования для включения всей необходимой суммы в бюджет, чтобы нынешняя ситуация не повторилась. Наша фракция сделает все возможное и невозможное, чтобы ее не допустить", - резюмировал нардеп.