У Празі відкрили пішохідний міст, названий іменем українського дисидента Василя Макуха. Урочиста церемонія відбулася напередодні.

На мосту встановили пам'ятну табличку.

Рівно 50 років тому Василь Макух учинив акт самоспалення просто на Хрещатику - на знак протесту проти комуністичної тоталітарної системи, колоніального становища України та агресії СРСР проти тодішньої Чехословаччини.