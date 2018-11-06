Для нужд населения должен использоваться исключительно газ украинской добычи - "Відродження" [ Редактировать ]
Депутатская группа "Партия "Відродження" призывает парламент поддержать проект постановления №9252, которым предлагается провести аудит тарифов во всех регионах Украины. Результаты аудита позволят пересмотреть цены на газ для населения.
Об этом во время выступления в Верховной Раде во вторник сообщил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь.
Он отметил, что власть не понимает ситуации, в которой оказались украинцы после очередного повышения тарифов. Политик настаивает на том, что цены на газ для населения должны быть снижены.
"Мы все с вами знаем, что газ собственной добычи стоит в три раза дешевле импортного, который нам власть сегодня предлагает покупать. Так почему же не дают свой газ для населения и государственных учреждений? Почему не дают людям нормальную цену? Потому что заигрались в политику, в абсолютную экономическую вакханалию и экономическое безумие. Мы готовы избавиться от амбиций и поддержать любой проект постановления и решение ВР об отмене этих позорных тарифов, а также о проведении аудита тарифов на коммунальные услуги. Это будет единственно справедливое решение", – заявил Виктор Бондарь.
Он также добавил, что депутатская группа "Партия "Відродження" давно предлагала провести аудит тарифов и введение моратория на их повышение.
"К сожалению, нас тогда никто не услышал. Сегодня мы видим абсолютно циничную ситуацию: государственные предприятия "Нафтогаз", "Укргазвидобування" показывают 60-70 млрд доходов в год. Руководство "Нафтогаза" выписывает себе премии 1 млрд 200 млн на 16 человек. И после этого они предлагают снова поднять тарифы. Извините, но это кощунство. Такие вещи допускать нельзя", – подчеркнул политик.
Также он назвал циничным вывод средств руководителем НАК "Нафтогаз України" Андреем Коболевым в США.
"Когда руководитель "Нафтогазу" переводит 8 млн долларов премии своей матери в Америку – это цинизм! Пусть бы его мама приехала в Украину, поселилась в любом селе, прожила на ту пенсию, которую дает государство, и платила бы те тарифы, которые он установил для населения. Вот тогда бы он понял, что такое реальная жизнь. Вместо этого он посылает маме 8 млн долларов, а вся Украина нищенствует и ищет средства для того, чтобы оплатить непосильные тарифы", – заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".
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