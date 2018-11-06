Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в расследовании убийства активистки Екатерины Гандзюк рассматривается более 20 версий, заказчики этого преступления должны понести ответственность.

"Хочу заявить, что ни одна версия (а их сегодня больше 20) не будет отброшена. Каждая будет очень тщательно исследована с соблюдением процедуры следствия. Я как президент не имею возможности и не должен получать информацию, которая может помешать расследованию. Но власть должна обеспечить прозрачность, а правоохранительные органы - эффективно работать. Только так можно установить истину и наказать зло", - сказал Порошенко на встрече с молодежью 7 ноября в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Президент отметил, что больше всех заинтересован, чтобы убийство Гандзюк было раскрыто, а убийцы, организаторы и заказчики "понесли необходимую ответственность".

"После того, как дело переквалифицировано на убийство, им угрожает абсолютно справедливо и объективно пожизненная наивысшая форма наказания", - сказал Порошенко.

Он назвал справедливыми требования общественности расследовать это преступление открыто и непредвзято.

Порошенко подчеркнул, что выступления представителей правоохранительных органов в парламенте должны продемонстрировать, что "власть решительно настроена на то, чтобы привлечь к ответственности преступников и убийц, кем бы они ни были".

При этом он указал, что политические спекуляции на этой теме не прояснят ситуацию, а еще больше ее запутают. "Я призываю и провластные, и оппозиционные силы не бросаться голословными аргументами и, не дай бог, не делать пиар на крови. Мы, наоборот, должны сейчас все объединиться и обеспечить, чтобы расследование было эффективным, справедливым и прозрачным, быстрым, таким, которое вызывает доверие общества. Другого пути у нас просто нет", - сказал он.

"Никому не будет позволено, используя эту ситуацию, дестабилизировать ситуацию в стране", - заверил Порошенко.

Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле. 6 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что большинство подозреваемых по делу Гандзюк признали свою вину и дали показания.