Рада создала комиссию по расследованию убийства Гандзюк [ Редактировать ]
Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за создание Временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других гражданских активистов.
"За" проголосовали 259 народных депутатов, "против" - 1.
Постановление предусматривает создание временной следственную комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Среди основных задач Временной следственной комиссии:
- проведение проверки сведений относительно нападений на Гандзюк и других активистов,
- проведение проверки хода расследования нападений,
- сбор информации и получения объяснений от лиц, предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Комиссия должна действовать, согласно постановлению, три месяца со дня ее образования.
Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле.
6 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что большинство подозреваемых по делу активистки Екатерины Гандзюк признали свою вину и дали показания, после чего сообщил, что подает в отставку.
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