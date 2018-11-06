Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за создание Временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других гражданских активистов.

"За" проголосовали 259 народных депутатов, "против" - 1.

Постановление предусматривает создание временной следственную комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Среди основных задач Временной следственной комиссии:

проведение проверки сведений относительно нападений на Гандзюк и других активистов,

проведение проверки хода расследования нападений,

сбор информации и получения объяснений от лиц, предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Комиссия должна действовать, согласно постановлению, три месяца со дня ее образования.

Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле.

6 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что большинство подозреваемых по делу активистки Екатерины Гандзюк признали свою вину и дали показания, после чего сообщил, что подает в отставку.