На виборах всі політики будуть шукати фішки, на які можуть відреагувати виборці: від екології до боротьби з корупцією шляхом блокчейна.



Використання політиками у передвиборній кампанії теми екології не дасть такого результату, як на Заході, оскільки український виборець заклопотаний питаннями елементарного виживання. Таку думку висловив в інтерв'ю 112.ua політтехнолог Сергій Гайдай, повідомляє "Главком".



"Тема екології актуальна для багатьох країн, де питання елементарного виживання (як в Україні) не стоїть гостро. Екологія взагалі нікого не хвилює в країні, де важливі питання "чи зможу я купити хліб і заплатити за електрику", - сказав політтехнолог.



Як приклад, автори матеріалу в 112.ua розглядали політичну партію "Сила людей", що в якості передвиборчого гасла вибрала тему екології. "Вона недавно представила в Кривому Розі свою екологічну програму, організувала екологічні протести в Маріуполі, мусує тему в ЗМІ", - йдеться в матеріалі.



Проблема в тому, що в Україні мало політиків з твердими переконаннями і політичним баченням, за яке вони готові були б навіть померти, відзначає Сергій Гайдай.



"У 90% українських політиків єдина ідея - прийти до влади, тому що це благополуччя. Це можливість захищати капітали свого оточення, заробляти, це квиток в ложу стану, де може промишляти", - сказав Гайдай.