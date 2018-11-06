Тема екології не буде продуктивною в країні, де стоїть питання виживання - політтехнолог [ Редактировать ]
На виборах всі політики будуть шукати фішки, на які можуть відреагувати виборці: від екології до боротьби з корупцією шляхом блокчейна.
Використання політиками у передвиборній кампанії теми екології не дасть такого результату, як на Заході, оскільки український виборець заклопотаний питаннями елементарного виживання. Таку думку висловив в інтерв'ю 112.ua політтехнолог Сергій Гайдай, повідомляє "Главком".
"Тема екології актуальна для багатьох країн, де питання елементарного виживання (як в Україні) не стоїть гостро. Екологія взагалі нікого не хвилює в країні, де важливі питання "чи зможу я купити хліб і заплатити за електрику", - сказав політтехнолог.
Як приклад, автори матеріалу в 112.ua розглядали політичну партію "Сила людей", що в якості передвиборчого гасла вибрала тему екології. "Вона недавно представила в Кривому Розі свою екологічну програму, організувала екологічні протести в Маріуполі, мусує тему в ЗМІ", - йдеться в матеріалі.
Проблема в тому, що в Україні мало політиків з твердими переконаннями і політичним баченням, за яке вони готові були б навіть померти, відзначає Сергій Гайдай.
"У 90% українських політиків єдина ідея - прийти до влади, тому що це благополуччя. Це можливість захищати капітали свого оточення, заробляти, це квиток в ложу стану, де може промишляти", - сказав Гайдай.
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