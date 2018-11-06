В США мать-одиночка выиграла 200 млн долларов в лотереи Powerball. Жительница штата Айова Ларинн Уэст стала победителем второй по популярности лотереи в США, сообщает Associated Press.

По правилам розыгрыша, этой жительнице города Де-Мойн, штат Айова, полагается половина от джекпота, который был разыгран на прошлой неделе - второй билет был продан в штате Нью-Йорк. Однако 51-летняя женщина чуть не лишилась денег из-за того, что не могла найти лотерейный билет, который выпал в машине ее сестры.

После того, как Ларинн стала обладательницей многомиллионного капитала, ей не поверили ни ее три дочери, ни другие родственники. По ее словам, ее семья думала, что она "сошла с ума". Многодетная мать решила уволиться с работы и выйти на пенсию. Также американка планирует купить новый дом и автомобиль, который разбили неизвестные после того, как стало известно о ее победе в лотерее.

На днях мужчина сорвал рекордный джекпот.