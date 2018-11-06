Бэкхемы подарили сыну огромный теннисный корт [ Редактировать ]
Легендарный футболист Дэвид Бэкхем и его жена Виктория подарили сыну Ромео огромный теннисный корт в честь его 16-летия, сообщает Daily Mail.
Звездная чета построила своему чаду теннисный корт в семейном поместье в Котсуолдсе, на который потратили 30 тысяч фунтов стерлингов (около 1,1 млн грн). Ромео давно увлекается большим теннисом, и пара делает все возможное, чтобы поощрять увлечение парня.
В Лондоне Ромео играет в элитном королевском теннисном клубе, стоимость членства в нем - 12 тысяч фунтов стерлингов. Он также тренируется с Энди Маррейем и Григором Димитровым.
Ранее мы сообщали о том, что Виктория Бэкхем попала в клинику из-за супруга.
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