Легендарный футболист Дэвид Бэкхем и его жена Виктория подарили сыну Ромео огромный теннисный корт в честь его 16-летия, сообщает Daily Mail.

Звездная чета построила своему чаду теннисный корт в семейном поместье в Котсуолдсе, на который потратили 30 тысяч фунтов стерлингов (около 1,1 млн грн). Ромео давно увлекается большим теннисом, и пара делает все возможное, чтобы поощрять увлечение парня.

В Лондоне Ромео играет в элитном королевском теннисном клубе, стоимость членства в нем - 12 тысяч фунтов стерлингов. Он также тренируется с Энди Маррейем и Григором Димитровым.

Ранее мы сообщали о том, что Виктория Бэкхем попала в клинику из-за супруга.