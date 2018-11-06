Чия будівля? В Ужгороді триває боротьба за історичну споруду в центрі міста. На неї претендують обласні профспілки та адмінсуд.

Сьогодні туди прийшли судові виконавці. Вже втретє. Чого хотіли і чого добилися? - дізнавалися мої колеги.

Двері зачинено на замок. На вході - кілька десятків людей. Усі - члени профспілок. Не пускають у будівлю представників виконавчої служби.

"Окружний адмінсуд Києва розглядає справу. Відбувся перший розгляд. - Давайте, ми зайдемо, ви нам покажете, де 16 обкомів. - Ні, не запустимо нікого сьогодні".

Виконавці прийшли аби виселити профспілки. На руках мають рішення господарського суду Закарпатської області.

"Складаємо акт, уже порушені дві кримінальні справи, є в нас "адмітка", що знов подано подання за те, що не виконується рішення суду", - повідомила Віра Довгонь, головний держвиконавець Мукачівського відділу державної виконавчої служби в закарпатській області.

Баталії навколо історичної будівлі в самому центрі міста тривають не один місяць. Уже більш ніж 50 років як тут облаштувалися місцеві профспілки. Тепер на приміщення претендують і служителі Феміди. Зокрема Закарпатський адмінсуд. Запевняють, що мають на те законні підстави.

"Це рішення пройшло і апеляційну і касаційну інстанції, воно вже остаточне. Суд подав позов про стягнення коштів за оренду, яку він вимушено має платити. Оскільки не може користуватися належним йому майном", - повідомила Віра Звірич, прес-секретар Закарпатського адміністративного суду.

Цей будинок об'єднання працівників отримало ще у 1963 році. У 2015 - право власності перейшло до Фонду держмайна, що виграв суд. Згодом приміщення передали кабміну, а той - судовій адміністрації, яка вирішила - займатиме будівлю - адмінсуд. Та профспілки здаватися не хочуть. І продовжують відстоювати майно.

"В черговий раз, суд продемонстрував свою упередженість . Я думаю, що вся країна бачить ці судові вакханалії, які творяться по Україні. У нас на сьогоднішній день відключено опалення. Тобто любими шляхами це роблять для того, щоби нас видавити звідти", - заявив Володимир Фленько, голова Закарпатської ради профспілок.

Окрім профспілок, у будівлі на вулиці Народній, розмістилися й інші організації. Куди податися, якщо суд переїде сюди - не знають.

"Намагаємося вирішувати свої проблеми, житлові - ті, котрі турбують громадян, які переїхали зі Сходу на Закарпаття. Нас попросять вийти - ми знову опинимося на вулиці", - говорить Костянтин Блажевич, голова громадської організації "Закарпаття-Донбас".

Випадки тиску на профспілкові організації в Україні непоодинокі - каже народний депутат Сергій Каплін. В них забирають приміщення, санаторії, проти лідерів порушують кримінальні провадження. Та миритися з цим - неможна - впевнений нардеп.

"Але ми теж дамо свою відповідь владі. Ми готуємо широкомасштабні акції протесту, і, повірте - в наступному парламенті у профспілок буде своя фракція. Ми сьогодні маємо змінити зміст соціальної політики в державі, модернізувати соціальні стандарти", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, голова комітету ВРУ з питань соціальної політики.

Зрештою, чергова спроба виконавців виселити обласні профспілки, закінчилась нічим. Судді сподіваються на допомогу поліції. А профспілки кажуть, що стоятимуть до кінця.