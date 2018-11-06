Расследование убийства Гандзюк будет засекречено - Луценко [ Редактировать ]
Все материалы расследования убийства херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк полностью засекречены. Об этом сообщил генеральный прокур Юрий Луценко, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Луценко, в частности, подчеркнул, что следствие не завершено. А потому созданная Верховной радой временная следственная комиссия (ВСК) не сможет получить доступ к документам.
"В ВСК не будет даже предмета следствия, ведь вся информация будет засекречена", - подчеркнул Луценко.
Он заявил, что еще одна из причин секретности - утечка информации. В частности, ГПУ проверяет причастность 12 человек к заказу убийства Гандзюк. И вчера одна из версий следствия, по словам генпрокурора, утекла в СМИ.
"Сегодня я откровенно предупредил парламентариев - после вчерашних событий прокурор не будет предоставлять доступа к документам следствия. Ведь подобные утечки информации ставят под угрозу успешность расследования", - сказал Луценко.
Как сообщало РБК-Украина ранее, на сегодня следствие обоснованно считает Сергея Торбин организатором покушения на Гандзюк. Его и еще четверых подозреваемых по делу Гандзюк задержали, сейчас они в СИЗО.
Также Луценко назвал имена подозреваемых в организации и исполнении нападения на Екатерину Гандзюк.
После окончания выступления в Раде Юрий Луценко заявил, что подает в отставку.
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