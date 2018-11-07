В Іраку знайшли масові поховання жертв бойовиків "Ісламської держави". У двох сотнях братських могил виявили тіла понад 12 тисяч загиблих. Серед них - жінки, діти, літні люди, а також іракські військові й правоохоронці.

За даними ООН, у період від червня до грудня 2014 ісламісти знищили близько 33 тисяч цивільних. У цей час бойовики захопили контроль над третиною території країни, де запровадили закони шаріату.

Торік іракський уряд проголосив перемогу над "Ісламською державою". Однак у країні та в сусідній Сирії досі залишається близько 30 тисяч терористів.