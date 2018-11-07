В Днепре во время строительства метро столкнулись с плывуном, из-за чего грунтовые воды затопили ствол и один из экскаваторов.

Плывун (насыщенным водой грунтом, который способен двигаться) заметили еще летом и тогда утверждали, что никакой угрозы нет, сообщает d1newschannel.

Шахтный ствол цементировали через скважины вокруг него, чтобы обеспечить гидроизоляцию, но этого оказалось недостаточно. Пока побороть плывун не могут, так как если замораживать, то это будет долго - 2-3 месяца, а другая технология не подходит.

Метро строят с помощью так называемого новоавстрийского метода и из-за ЧП теперь сомневаются, что он подходит для этой местности.

Ранее в Днепре пожар унес жизни всей семьи.