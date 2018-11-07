Пьяная дочь всадила нож в спину матери под Львовом [ Редактировать ]
В Сколивском районе Львовской области во время семейного бытового конфликта, возникшего между женщинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, пенсионерка получила ножевое ранение.
ЧП произошло ночью 6 ноября. Медики диагностировали у потерпевшей "колото-резаную рану спины с проникновением в грудную клетку" и госпитализировали ее в больницу, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Как предварительно установили правоохранители, ножевое ранение 59-летней женщине нанесла ее 35-летняя дочь.
Открыто уголовное производство по статье "Умышленное тяжелое телесное повреждение". виновной грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
До этого во Львове на съемках фильма зарезали мужчину.
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