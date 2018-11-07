В Сколивском районе Львовской области во время семейного бытового конфликта, возникшего между женщинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, пенсионерка получила ножевое ранение.

ЧП произошло ночью 6 ноября. Медики диагностировали у потерпевшей "колото-резаную рану спины с проникновением в грудную клетку" и госпитализировали ее в больницу, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как предварительно установили правоохранители, ножевое ранение 59-летней женщине нанесла ее 35-летняя дочь.

Открыто уголовное производство по статье "Умышленное тяжелое телесное повреждение". виновной грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

До этого во Львове на съемках фильма зарезали мужчину.