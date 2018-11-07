6 ноября в Верховной Раде состоялся брифинг народного депутата Александра Кодолы и Генерального директора группы "Росток-Холдинг" Валерия Ласькова в связи с блокированием работы предприятий группы. Руководство "Росток-Холдинг" обратилось к народным депутатам с просьбой помочь разблокировать работу компании, сообщает пресс-служба предприятия.

"Я представляю многотысячную семью группы "Росток-Холдинг", которая выращивает около 300 тыс. тонн зерновых и масличных на 60 тысячах гектаров. Обращаюсь с просьбой помочь разблокировать деятельность компании", - заявил Генеральный директор группы "Росток-Холдинг" Валерий Ласьков.

В настоящее время все элеваторные мощности компании полностью заполнены, а отгрузка с элеваторов заблокирована. 15 тыс. га кукурузы стоят неубранными в полях.

"Росток-Холдинг" - бюджетообразующее предприятие. В связи с невыплатами в местные бюджеты Черниговской и Сумской областей под угрозой срыва выполнение важных социальных программ в регионах, в частности, ремонт дорог, школ, садиков. Это также зарплаты бюджетным организациям. Разблокируйте работу "Росток-Холдинг", и мы наполним бюджет страны. Казна может потерять до ста миллионов гривен налогов", - добавил Генеральный директор Валерий Ласьков.

Как отмечалось ранее, существует большая угроза социального взрыва, ведь из-за остановки предприятий люди могут потерять работу. Вместе с семьями это около 10 тысяч работников в Сумской и Черниговской областях. А это области, пограничные к стране-агрессору.

Кроме того, с каждым днем возрастает вероятность экологической катастрофы, поскольку возможно самовозгорание хранимого урожая в элеваторных комплексах.

"Мы очень надеемся, что Президент Украины, Генеральный прокурор, Премьер-министр, народные депутаты Верховной Рады услышат наши призывы, и в ближайшее время работа компании будет восстановлена", - добавил в заключение Валерий Ласьков.

Народный депутат Верховной Рады Александр Кодола отметил, что в последнее время в аграрном секторе участились случаи рейдерства, и обратился к силовым структурам провести беспристрастное расследование ситуации с "Росток-Холдинг".

"На полях Украины идет большая битва за урожай. К сожалению, реалии таковы, что сегодня гораздо труднее не вырастить урожай, а отбиться от рейдеров, которые под прикрытием судебных решений и некоторых представителей правоохранительных органов ставят под угрозу не только дальнейшее существование реально работающих предприятий, а вообще экономическую безопасность государства", - подчеркнул Александр Кодола.

"Я обращаюсь к Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности, Национальной полиции, Министерству юстиции, в структуре которого действует антирейдерская комиссия, с призывом немедленно отреагировать на эту ситуацию и не допустить неправомерных действий, направленных на рейдерский захват компании "Росток-Холдинг". В пределах своей компетенции эти ведомства должны провести объективное и беспристрастное досудебное расследование уголовного производства. Я считаю, что мы не можем допустить такого позорного явления как рейдерство, которое распространяется в Украине. Мы должны защищать реальный сектор экономики, тех, кто наполняет государственный бюджет, тех, кто создает добавленную стоимость, тех, кто платит налоги", - заявил народный депутат.

Напомним, с 8 октября работа 17 предприятий холдинга, расположенных в Черниговской и Сумской областях, заблокирована постановлением Харьковского районного суда Харьковской области, который находится в пгт. Покотиловка. В рамках решения суда применены беспрецедентные меры к предприятиям группы в форме ареста активов, запрета собирать урожай и проводить продажу зерна. Хозяйственная деятельность компании парализована, несмотря на то, что ни одно предприятие группы не имеет к Харьковщине никакого отношения.

Справка: "РОСТОК-ХОЛДИНГ" - вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний.