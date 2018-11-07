Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату.

Соответствующий документ был возвращен в Верховную Раду 7 ноября с подписью главы государства, о чем свидетельствует информация на сайте Рады.

Законопроект о передаче в постоянное пользование Вселенского патриархата Андреевской церкви в Киеве был внесен в Верховную Раду 17 октября. В документе говорилось, о том, что это будет способствовать процессу предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

18 ноября парламент одобрил передачу Андреевской церкви Константинополю.