Порошенко передал Андреевскую церковь Константинополю [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату.
Соответствующий документ был возвращен в Верховную Раду 7 ноября с подписью главы государства, о чем свидетельствует информация на сайте Рады.
Законопроект о передаче в постоянное пользование Вселенского патриархата Андреевской церкви в Киеве был внесен в Верховную Раду 17 октября. В документе говорилось, о том, что это будет способствовать процессу предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.
18 ноября парламент одобрил передачу Андреевской церкви Константинополю.
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