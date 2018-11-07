В декабре пройдет плановое повышение минимальных выплат. Об этом заявила замглавы Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.

Около 10 миллионов пенсионеров из 11,7 млн получат повышенную пенсию за декабрь в связи с повышением с 1 декабря соцстандартов. Поднимут не только минимальные пенсии, но и пересчитают различные надбавки, доплату за сверхнормативный стаж, которые исчисляются в процентах от минпенсии. Также с 1 декабря увеличат прожминимум для всех категорий населения, а с 1 января 2019 г. власти обещают повысить пенсии военнослужащим, сообщает "Телеграф".

Кому и на сколько

Декабрьское повышение - плановое, предусмотрено законом о госбюджете на 2018 год. Это будет второе увеличение соцстандартов за год, как и в 2017 году, предыдущее повышение было с 1 июля. В цифрах это выглядит так: прожиточный минимум (ПМ) на одного человека в месяц, который используется для расчета макропоказателей госбюджета, поднимут до 1853 грн (+76 грн), ПМ для трудоспособных - до 1921 грн (+80 грн), для нетрудоспособных (пенсионеры, лица с инвалидностью) - до 1497 (+62 грн), для детей до 6 лет - до 1626 (+67 грн), для детей от 6 до 18 лет - до 2027 (+83 грн).

Как разъяснили в Минсоцполитики, кроме пенсионеров, имеющих минпенсии, которых насчитывается всего около 300 тыс. чел., доплаты в размере 12,5 грн/мес. за каждый год стажа получат те, у кого есть сверхнормативный стаж работы, люди, получающие пенсии по потере кормильца, ветераны войны, орденоносцы, у которых есть надбавки в процентах от ПМ. На величину увеличения ПМ для детей соответствующего возраста вырастут пособия для матерей-одиночек, а также пособия по безработице.

Мнение экономистов

Экономисты говорят, что рост соцстандартов необходим, так как цены у нас тоже растут, но повышение минимальных выплат второй год не успевает за инфляцией. В процентах прожминимум с декабря увеличится на 4,3%, что ниже, чем рост цен: по последним данным Госслужбы статистики, инфляция за 9 месяцев года составила 5,6%, но за весь год аналитики Нацбанка прогнозируют ее 10,1%.

Как будет в следующем году

По проекту госбюджета на 2019 год, принятого Радой в первом чтении, соцстандарты должны повыситься дважды: с 1 июля и с 1 декабря. ПМ на одного человека поднимут сперва до 1936 грн (+83 грн, или на 4,5%), затем до 2027 грн (+91 грн, или на 4,7%), а всего за год ПМ станет больше на 174 грн, или на 9,4%. Это на 2% выше запланированной Кабмином инфляции. А вот минзарплата вырастет уже с 1 января сразу на 450 грн (+12%), или до 4173 грн, но дальнейшее ее повышение в течение года не запланировано.

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