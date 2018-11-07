Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас [ Редактировать ]
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.
Что вы увидели здесь в первую очередь?
Яблоко
Это символ жизни, мудрости и здоровья. Половинка яблока означает непродолжительное, но страстное увлечение.
Бабочка
Ее появление символизирует преддверие чего-то радостного, нового; не исключено, что скоро вы сбросите с себя давно тяготивший груз. Почувствуйте, как вы молоды и беззаботны, насладитесь праздником бытия. Вас ждет удача в любви, наслаждайтесь!
Нож
Говорит о том, что пора сделать что-то новое и "отрезать" что-то старое.
Насекомые
Это говорит о вашем страхе и смятении. Кроме того, дополнительно символизируют кропотливый труд и мелкие неприятности.
Пройдите также другой психологический тест, который расскажет вам много нового. А этот простой тест позволит вам узнать о том, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах. Посмотрите также на то, как вы держите телефон - это может много рассказать о вашем характере.
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