Врачи по ошибке отрезали здоровую ногу бабушке [ Редактировать ]
В России, в Воронеже, врачи по ошибке ампутировали 89-летней пенсионерке не ту ногу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.
Так, сын пострадавшей сообщил о том, что 4 ноября 2018 года его матери была проведена операция по ампутации нижней конечности в БУЗ Воронежской области Воронежская городская клиническая больница №3. Женщина поступила туда в порядке экстренной госпитализации.
"Однако после завершения операции сын обнаружил, что в результате хирургического вмешательства женщине ошибочно ампутировали не правую, а левую конечность до середины бедра, хотя, по его словам, показаний к этому не имелось. После этого мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
По данному факту организована процессуальная проверка.
Ранее мы писали о том, что мужчина отрезал себе палец ради мести продавцу.
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