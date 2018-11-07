В России, в Воронеже, врачи по ошибке ампутировали 89-летней пенсионерке не ту ногу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.

Так, сын пострадавшей сообщил о том, что 4 ноября 2018 года его матери была проведена операция по ампутации нижней конечности в БУЗ Воронежской области Воронежская городская клиническая больница №3. Женщина поступила туда в порядке экстренной госпитализации.

"Однако после завершения операции сын обнаружил, что в результате хирургического вмешательства женщине ошибочно ампутировали не правую, а левую конечность до середины бедра, хотя, по его словам, показаний к этому не имелось. После этого мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

По данному факту организована процессуальная проверка.

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