Политзаключенному Павлу Грибу продлили арест [ Редактировать ]
В среду, 7 ноября, Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на полгода арест украинца Павла Гриба, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Арест продлен до 24 апреля 2019 года", - сказала пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Как известно, рассмотрение дела Гриба по существу состоится 15 ноября.
Ранее мы писали о том, что политзаключенного Павла Гриба жестоко избили в российском СИЗО.
по теме
В Харьковской области дерево убило грибника
В Харьковской области, недалеко от поселка Старица Волчанского района, на двух братьев (23 и 30 лет), собиравших грибы, упало дерево
Какие люди самые завистливые: ответ ученых
Ученые считают зависть результатом эволюции
Приметы и суеверия: почему нельзя держать дома кактусы
Почти у каждого в доме можно встретить разнообразие цветов на все вкусы
В Мелитополе произошла перестрелка (фото)
В среду, 7 ноября, в Мелитополе Запорожской области произошла перестрелка
Какие знаки зодиака "притягивают" богатство
Некоторые знаки зодиака более склонны к богатству, чем другие