В среду, 7 ноября, Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на полгода арест украинца Павла Гриба, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Арест продлен до 24 апреля 2019 года", - сказала пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Как известно, рассмотрение дела Гриба по существу состоится 15 ноября.

Ранее мы писали о том, что политзаключенного Павла Гриба жестоко избили в российском СИЗО.