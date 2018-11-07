В Днепре девушка-подросток избила школьницу на глазах других и заставила ее стать на колени. Об этом сообщают "Українські новини".

Приятели агрессивной девушки снимали избиение, а вмешаться даже не пытались. Зато сопровождали избиение шутками и поощрением к новым ударам.

Мать потерпевшей написала заявление в полицию.

Личность нападавшей установили и открыли уголовное производство. Наказание грозит и родителям девушки.

Тем временем в областной полиции сообщили, что в этом году по области зафиксировано семь фактов нанесения легких телесных повреждений ребенком другому ребенку, ответственность за которое предусмотрено ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что школьники жестоко избили девочку на перемене.