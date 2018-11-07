У Польщі стартувала "Анаконда" [ Редактировать ]
Щорічні масштабні навчання НАТО "Анаконда" стартують сьогодні у Польщі та країнах Балтії. Триватимуть вони місяць.
За цей час у військових маневрах візьмуть участь близько 20 тисяч армійців та 5 тисяч одиниць техніки із 10 країн-членів НАТО. Мета вишколу - відпрацювати стратегічну оборонну взаємодію під час гібридних загроз.
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