Щорічні масштабні навчання НАТО "Анаконда" стартують сьогодні у Польщі та країнах Балтії. Триватимуть вони місяць.

За цей час у військових маневрах візьмуть участь близько 20 тисяч армійців та 5 тисяч одиниць техніки із 10 країн-членів НАТО. Мета вишколу - відпрацювати стратегічну оборонну взаємодію під час гібридних загроз.