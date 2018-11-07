Що вимагали автомобілісти на акції протесту перед Міністерством транспорту? [ Редактировать ]
Із самого ранку у центрі столиці були затори - через протестні акції автомобілістів. Власники автівок на єврономерах перекрили дороги у кількох районах.
Зокрема, в урядовому кварталі біля парламенту та на проспекті Перемоги біля Мінінфраструктури. Від міністерства вимагали відставки голови Укртрансбезпеки Михайла Ноняка. За словами мітингувальників, контролери транспортної галузі душать перевізників постійними перевірками.
"Вимоги - зняти начальника "Укртрансбезпеки" Ноняка. Який дає вказівки перевіряти без кінця", - говорить В'ячеслав, властник авто на єврономерах.
"Внести зміни до проекту закону, який прийнятий в першому читанні стосовно євроблях. Внести туди ще й автобуси. Тому що український ринок поки не має альтернативи по тим автобусам, що сьогодні їздять", - говорить Валентин Демчук, президент громадської організації "Союз перевізників України".
по теме
Власники "євроблях" блокували рух у центрі Києва
До Верховної Ради вчергове з'їхалися власники автомобілів на єврономерах. Вимагають від влади для підписання законопроектів, які допоможуть розмитнювати автомобілі дешевше
Центр Киева перекрыли протестующие (фото)
Центр Киева перекрыли владельцы автомобилей с иностранной регистрацей
В Киеве 7 ноября "заблокируют" центр
В среду, 7 ноября на правительственном квартале съедутся владельцы "евроблях"
На форумі "Медична реформа: місія (не)здійснена" обговорили помилки МОЗу
Півроку медичній реформі. Сімейні лікарі, електронні черги, телемедицина - МОЗ запропонувало цілу низку нововведень
Бійці АТО та ветерани війни на Донбасі під стінами Кабміну вимагали пришвидшення створення Міністерства ветеранів
Бійці АТО та волонтери мітингували в Урядовому кварталі. Вимагали від чиновників - не затягувати зі створенням нового Міністерства з питань ветеранів