Із самого ранку у центрі столиці були затори - через протестні акції автомобілістів. Власники автівок на єврономерах перекрили дороги у кількох районах.

Зокрема, в урядовому кварталі біля парламенту та на проспекті Перемоги біля Мінінфраструктури. Від міністерства вимагали відставки голови Укртрансбезпеки Михайла Ноняка. За словами мітингувальників, контролери транспортної галузі душать перевізників постійними перевірками.

"Вимоги - зняти начальника "Укртрансбезпеки" Ноняка. Який дає вказівки перевіряти без кінця", - говорить В'ячеслав, властник авто на єврономерах.

"Внести зміни до проекту закону, який прийнятий в першому читанні стосовно євроблях. Внести туди ще й автобуси. Тому що український ринок поки не має альтернативи по тим автобусам, що сьогодні їздять", - говорить Валентин Демчук, президент громадської організації "Союз перевізників України".