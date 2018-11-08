Прикордонники вилучили контрабанду "вейпів" [ Редактировать ]
На пункті пропуску "Ягодин" викрили підприємців, які приховали від митного контролю електронні сигарети на майже 16 мільйонів гривень. 800 тисяч пачок ділки привезли з Італії.
Митникам подали документацію із заниженою ціною товару. Сигарети конфіскували, а правопорушники мають сплатити штраф у розмірі стовідсоткової вартості цигарок.
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