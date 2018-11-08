Верховна Рада ухвалила нові правила розмитнення автівок, як того вимагали власники єврономерів. Депутати внесли відповідні зміни до Податкового кодексу. Тож скільки тепер коштуватиме ця процедура і що буде з уже ввезеними машинами? У тонкощах законодавства розбиралась Ксенія Барвіненко.

Вартість розмитнення автівок на єврономерах тепер визначатиметься за трьома показниками: базова ставка і два коефіцієнти - об'єм двигуна та вік автомобіля. Тож що старіше й потужніше авто - то дорожче власнику обійдеться його легалізація.

"Для великих і дорогих автомобілів ми підняли базову ставку із 50 євро до 100 для бензинових двигунів, для дизельних - із 75 до 150 євро. Далі ми встановили граничний коефіцієнт віку - тобто, якщо авто 2016-18-20 років - граничний коефіцієнт віку 15", - заявила Ніна Южаніна, голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

Ці зміни діятимуть як для автівок, які ввезли до України до ухвалення закону, так і для тих, які пригнали після. Усім, хто встигне за перші два місяці дії закону зареєструвати авто - надається знижка.

"Ми встановили понижуючий коефіцієнт. Отже, ті автовласники, які звернуться до митних органів протягом 30 днів після вступу цього закону - зможуть розмитнити цей автомобіль на 50 відсотків дешевше, ті хто в другі 30 днів - понижуючий коефіцієнт 0,75", - повідомив Максим Курячий, народний депутат, фракція "Блок Петра Порошенка".

Час для розмитнення рахуватимуть не календарними днями, а робочими. Аби уникнути ситуацій, коли через вихідні або святкові дні власник не встигне легалізувати автівку.

"Дають можливість тим людям, які сьогодні мають автомобілі в Україні і мають на них документи - протягом трьох-чотирьох місяців, тому що не можна сказати точний строк, бо в робочих днях набагато дешевше оформити ці автомобілі, ніж є сьогодні, і як це буде потім, після того як запрацює повністю цей закон. Я буду голосувати за цей законопроект", - наголосила Оксана Продан, народний депутат, фракція "Блок Петра Порошенка".

Проте не всі нардепи задоволені новими правилами.

"Вони ці автомобілі купили не від доброго життя, а від того, що економічний стан країни. Вони вимагають просто на дні, і вони змушені були знайти собі альтернативний ринок. І вони його знайшли - щоб легалізувати ці автомобілі. А ви далі вимагаєте "драконівські" ставки, через які вони не зможуть пройти, зате для монополістів автомобільних ви відкриваєте величезні ворота", - наголосив Володимир Парасюк, народний депутат, позафракційний.

Дві фракції взагалі відмовились від голосування, адже напередодні оголосили бойкот. Вимагали передусім скасувати підвищення ціни на газ та встановити мораторій на збільшення тарифів.

"Мільйони українців, які мерзнуть у холодних квартирах, стали заручниками цієї грабіжницької політики. Парламент зобов'язаний прийняти рішення, де дати команду уряду і "Нафтогазу" підключити усю опалювальну систему до газу.

Вирішення цієї проблеми - зупинення підвищення тарифів на комуналку, справедлива ціна на газ, наведення порядку в ціноутворенні, збільшення видобутку власного газу і енергомодернізація", - заявив Олег Ляшко, голова фракції "Радикальна партія".

А от власники машин на єврономерах, які другий день пікетували під стінами парламенту, залишились невдоволені новими змінами. Голосування зустріли криками ганьба і пообіцяли й далі боротися, аби розмитнення авто стало ще дешевшим.