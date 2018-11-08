Масовим вирубуванням дерев обурені й активісти Кропивницького. У мерії видали дозвіл на ліквідацію одразу майже 90 кленів на вулиці Київській, мовляв, усі вони трухляві та хворі. Проте активісти переконують - половина може рости ще не один десяток років. Знайти порозуміння комунальники з екозахисниками намагались під час виїзної зустрічі. Чи вдалося це їм - дивіться далі.

Ці 89 дерев на вулиці Київській у Кропивницькому невдовзі мають спиляти. Чиновники мерії дали дозвіл на ліквідацію аварійних рослин. Активісти - проти.

"Давайте прекращать этот бандитизм! Если дерево плохое - его надо убирать и садить новое, но если дерево хорошое, то хватит! Уже на Волкова снесли "сухие" деревья и штраф 500 грн. Там строят сейчас эти ларьки", - говорить Людмила Шубіна, жителька Кропивницького.

Активісти разом з комунальниками обстежили дерева. Справді аварійні - позначили червоною фарбою, а ті, що ще можуть жити - зеленою. Ось цей клен, на думку екозахисників, буде рости ще з десяток років, проте й він - у списку на спилювання.

"По какой причине нужно пилить это дерево?", - обурена Наталя Колісніченко, мешканка вулиці Київська.

"По причине, что оно сгнило внизу", - говорить Віктор Івашина, головний інженер КП "Благоустрій".

"Сгнило? Где оно сгнило?", - обурюється Наталя Колісніченко, мешканка вулиці Київська.

Комунальники наполягають на своєму. Мовляв, усі 89 дерев - сухі, трухляві та аварійні. Тому доля в них одна - спиляти.

"Давайте глянемо на око, ну а як визначити? Я по професії агроном, я бачу що всередині стовбур дерева сухий і гнилий. Це - вже як на мене, аварійне. Розумієте, да є люди, які тут мешкають - проти, але відповідальність за стан дерева, за те, що воно може упасти - відповідаємо ми, КП "Благоустрій". Тому моя позиція - ті дерева, які несуть загрозу, треба видаляти", - запевняє Віктор Івашина, головний інженер КП "Благоустрій".

Проте активісти обурені - половина дерев здорова. Чому, приміром, потрапили до переліку ось ці молоді клени - комунальники не пояснили.

"От ми по цій стороні находимось тут якісь 7 дерев. Які 7 дерев, їх тут більше ніж 7 дерев! Це буде вибирати хто? Хто приїде спилювати? Як ми знаємо, вони часто спилювали не ті дерева - здорові, які годяться на палети, на дрова, а якісь покручені не дуже їх цікавили. Комісія відмовилась з нами далі рухатися - от саме до цього місця відмовились. Сказали: все, у нас справи", - обурюється Надія Паливода, голова ГО "Озеленення Кропивницький".

Тепер екозахисники готують звернення до міських чиновників, аби кілька десятків здорових дерев на вулиці Київській таки викреслили зі списку на ліквідацію. Адже, з такими темпами вирубування, Кропивницький невдовзі може перетворитися на місто-пустир.