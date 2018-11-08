Погода на 9 ноября: Украину ждут первые морозы [ Редактировать ]
В пятницу, 8 ноября, в большинстве областей Украины ночью температура опустится ниже 0 градусов. Об этом сообщает сайт "Украинского гидрометцентра".
В восточных регионах ожидается понижение температуры воздуха до -2 -4 градусов. Днем воздух прогреется до +8 +10 градусов в Луганской и Донецкой областях. В Днепре +9 +11, в Харькове и Полтаве +7 +9 градусов.
На юге страны также ожидается понижение температуры ночью до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +11 +14 градусов. Без осадков.
В северных областях солнечно. Днем +9 +11 градусов. Ночью температура опустится до -1 -3 градусов.
На западе без осадков, днем возможны облака и туманы. Температура воздуха в Ужгороде до +16 градусов, во Львове, Черновцах, Ивано-Франковске +11 +13 градусов. В Луцке, ровно и Тернополе +10 +12 градусов.
В центральной части Украины солнечно, местами облачно и туманно. Днем +9 +12 градусов, ночью от 0 до -3 градусов.
В столице 9 ноября облачно с прояснениями, туманы. Осадки не прогнозируются. Ночью температура опустится до -2 градусов, днем воздух прогреется до +9 +11 градусов.
Смотрите также афишу мероприятий, который пройдут на выходных 10-11 ноября.
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