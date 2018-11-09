Мировые цены на нефть продолжают падать [ Редактировать ]
Мировые цены на нефть эталонных марок продолжабт снижаться на фоне стремительного роста запасов в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 8 ноября.
Так, цена январьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 22:40 по Киеву подешевела на $1,48 (2,05%) – до $70,59 за баррель.
В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $1,20 (1,95%) – до $60,47 за баррель.
Ранее стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли в седьмой раз подряд. В этот раз на 5,78 млн баррелей. При этом аналитики рынка прогнозировали повышение запасов не более чем на 1,9 млн баррелей.
Ранее мы сообщали о том, что Венесуэла будет продавать нефть только за криптовалюту.
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