Биткоин: курс криптовалюты резко обвалился [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного роста снова обвалился.
Теперь за монету предлагают $6 473,93
Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:
- Ethereum - $213,290
- Ripple - $0,49508;
- Bitcoin - Cash $573,26
Ранее мы сообщали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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