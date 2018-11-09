Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного роста снова обвалился.

Теперь за монету предлагают $6 473,93

Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:

Ethereum - $213,290

Ripple - $0,49508;

Bitcoin - Cash $573,26

Ранее мы сообщали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.