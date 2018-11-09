Погода в Украине 9 ноября существенно не изменится, ночью будут заморозки местами до -5° мороза, а днем температура воздуха поднимется до +17°, ночью и утром во всех областях ожидается туман, сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины будет ясно. Температура воздуха ночью 0…+2 градусов, днем +9…+12 градусов.

В Карпатах будет ясно и без осадков. Температура ночью +0…+2 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины осадков не будет. Температура воздуха ночью −2…−4 градусов, днем +7…+9 градусов.

В центре Украины будет ясно. Температура воздуха ночью 0…-3 градусов, днем +9…+11 градусов.

На востоке Украины будет ясно. Температура воздуха ночью 0…-4 градуса, днем +8…+10 градусов.

На юге Украины ожидается солнечная погода. Температура воздуха ночью −1…+3 градуса, днем +11…+14 градусов.

В Киеве 9 ноября погода будет солнечной и без осадков. Ночью и утром местами синоптики прогнозируют густой туман. Ветер будет юго-восточный 3−8 м/с. Температура ночью 0−2° мороза, днем 9−11° тепла.

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