Погода в Украине: синоптики обещают заморозки [ Редактировать ]
Погода в Украине 9 ноября существенно не изменится, ночью будут заморозки местами до -5° мороза, а днем температура воздуха поднимется до +17°, ночью и утром во всех областях ожидается туман, сообщает Укргидрометцентр.
На западе Украины будет ясно. Температура воздуха ночью 0…+2 градусов, днем +9…+12 градусов.
В Карпатах будет ясно и без осадков. Температура ночью +0…+2 градусов, днем +14…+16 градусов.
На севере Украины осадков не будет. Температура воздуха ночью −2…−4 градусов, днем +7…+9 градусов.
В центре Украины будет ясно. Температура воздуха ночью 0…-3 градусов, днем +9…+11 градусов.
На востоке Украины будет ясно. Температура воздуха ночью 0…-4 градуса, днем +8…+10 градусов.
На юге Украины ожидается солнечная погода. Температура воздуха ночью −1…+3 градуса, днем +11…+14 градусов.
В Киеве 9 ноября погода будет солнечной и без осадков. Ночью и утром местами синоптики прогнозируют густой туман. Ветер будет юго-восточный 3−8 м/с. Температура ночью 0−2° мороза, днем 9−11° тепла.
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