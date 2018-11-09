9 ноября в Николаеве группа преступников подорвала банкомат и украла деньги. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"Сегодня, 9 ноября, ночью группа злоумышленников, среди которых девушка, снова пошла на кражу - взорвали банкомат в Корабельном районе, откуда забрали имеющиеся средства", - говорится в сообщении.

Банкомат находился снаружи многоэтажки, рядом с помещением салона красоты. В нем после мощного взрыва сработала сигнализация. Полицейские и спецназовцы начали преследовать пятерых воров, которые бросились бежать на автомобиле "ВАЗ".

"Задержали преступников уже через полчаса, когда те пытались скрыться неподалеку в гараже. Все члены организованной преступной группы ранее судимые за различные преступления местные жители в возрасте от 25 до 28 лет. Организовывал кражи 26-летний выходец из Кавказского региона. Фигуранты были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины", - отметили в ГУНП.

Кроме того, правоохранители, осмотрев тайник и автомобиль задержанных изъяли орудие преступления, а именно резаки, баллоны с газом и тому подобное, а также деньги.

"Тип взрывчатого вещества, которое использовали преступники, пока устанавливается... Противоправную деятельность злоумышленников правоохранители документировали некоторое время, и по имеющейся информации, воры планировали совершать кражи таким опасным способом на территории государства в различных регионах", - отметили в полиции.

Сейчас следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 5 ст. 185 УК Украины, то есть кража. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Преступников также подозревают в совершении ряда других преступлений, в частности краж как с банкоматов, так и из ларьков по продаже сигарет.

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