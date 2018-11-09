Недостаток сна грозит неожиданными последствиями [ Редактировать ]
Сон, продолжительность которого составляет менее шести часов в сутки приводит к обезвоживанию организма. К такому мнению пришли ученые из Университета штата Пенсильвания, сообщает Replyua.net.
Прежде чем подтвердить свою гипотезу, специалисты провели опрос более 25 человек о количестве сна. Кроме того, у добровольцев были отобраны анализы мочи. Выяснилось, что у людей, которые спали менее шести часов в сутки, моча была более концентрирована на 16-59%. Данный показатель свидетельствует о недостаточном количестве жидкости в организме. Исследователи пояснили, что пониженное содержание воды в моче может свидетельствовать о нарушении выработки вазопрессина, антидиуретического гормона.
Именно это вещество отвечает за сохранение жидкости в организме и принимает непосредственное участие в работе сердечно-сосудистой системы организма. Таким образом, ученые пришли к выводу, что именно этот фактор обуславливает плохое самочувствие при существенном недосыпе. Для того, чтоб облегчить данное состояние они советуют сразу после пробуждения выпивать стакан воды.
Ранее ученые назвали самую вредную позу для сна.
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