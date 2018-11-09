Возрождение украинской науки невозможно без политической воли, которой у нынешней власти не оказалось. Об этом написал народный депутат, заместитель Председателя парламентской фракции "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин в блоге на сайте "Корреспондент".

"10 ноября ежегодно отмечается как Всемирный день науки. Для стран, да и самих ученых, это день, когда "сверяют часы". К сожалению, в Украине эти часы не только отстают, а даже могут пойти вспять", - отметил оппозиционер.

По словам политика, мир стоит на рубеже нового технологического скачка. "Биотехнологии, искусственный интеллект, новые источники энергии и инновационные технические решения постепенно становятся новой нормой. Основной силой этого движения является наука. Украина же занимает в процессе место не участника, а наблюдателя", - отметил народный депутат.

Сергей Левочкин обратил внимание на то, что удельный вес объема выполненных научных и научно-технических работ в ВВП Украины сократился почти вдвое с 2013 года - с 0,8% до 0,45% в 2017-ом.

Если проанализировать эти показатели в сравнении с европейскими странами, то данные показывают, что "Украину ведут "вверх по лестнице, ведущей вниз".

"Так, доля затрат на научно-исследовательские работы в ВВП стран ЕС в среднем составляла 2,8% (данные 2016 г.). Выше среднего этот показатель был в Швеции – 3,25%, Австрии – 3,09%, Германии – 2,94%, Дании – 2,87%, Финляндии – 2,75%, Бельгии – 2,49%, Франции – 2,25%; ниже среднего – в Македонии, Латвии, Румынии, Кипре и Мальте – от 0,43% до 0,61% ", - отмечает оппозиционный политик.

По мнению Сергея Левочкина, под ударом оказалась институциональная основа украинской науки. "Финансирование НАН Украины в 2017 году по сравнению с 2013-м уменьшено на 9,38%, а фактически почти в четыре раза – с 395 до 109 млн долларов. Еще хуже ситуация обстоит с Национальной академией медицинских наук, - фактически выделенных средств на которую сократили более чем в 17 раз – вместо 308,6 млн долларов в 2013 году она получила всего 18 млн в 2017-ом. Страну покидают ученые, реальных государственных программ для поддержки молодых специалистов нет, научные институты стареют без вложений в реконструкцию и модернизацию", - подчеркивает оппозиционный политик.

Катастрофической стала "утечка мозгов". "По данным Госстата, только в 2014 году из страны уехало 42 кандидата и 7 докторов наук. Характерно, что с 2015 года учета оттока научных кадров за границу не ведут вообще, но ситуация продолжает ухудшаться: за 2015-16 гг., по данным Национальной Академии наук Украины, из нее уволились более 15% сотрудников", - отметил парламентарий.

По словам Сергея Левочкина, еще со школьной скамьи талантливые дети хотят уехать из Украины, и их c радостью забирают вузы Польши и Германии. "В частности, согласно исследованию Польского института публичных дел, за последние три года количество студентов-украинцев там увеличилось с 10 до 35 тысяч. При этом лишь 9% собираются после получения диплома вернуться в Украину", - отметил он.

По мнению Сергея Левочкина, украинцы начинают привыкать к тому, что "большая наука" и значимые технологические прорывы происходят исключительно за рубежом. "Так создается комплекс неполноценности, который пытаются компенсировать словами об успехах "из прошлого". К примеру, Институт национальной памяти финансируется в объемах, превосходящих финансирование пяти академических институтов. Почему это происходит? Проблема не в отсутствии спроса на науку – в стране есть достаточно наукоемких производств, нуждающихся как в научно подготовленных кадрах, так и в современных научных разработках. Не говоря уже о производствах и технологиях, которые могут быть созданы благодаря новым открытиям. Все это мало интересует нынешнюю власть", - отметил оппозиционный политик.

Сергей Левочкин убежден, что без изменения ситуации Украина обречена на отставание, деиндустриализацию и полную зависимость от иностранных технологий.

"Возрождение украинской науки невозможно без политической воли, которой у нынешней власти не оказалось. Необходимо нарастить финансирование отечественной науки. Расходы на научно-исследовательские и конструкторские разработки, финансирование фундаментальной науки необходимо повысить минимум с 0,5% до 3% ВВП, ввести систему грантов и создать возможности участия в международных проектах. Это даст мотивацию украинским ученым жить, работать и реализовывать свои проекты в Украине", - подчеркнул парламентарий.

И возрождение украинской науки, по мнению Сергея Левочкина, – не утопия, а реальная возможность. Важно только, чтобы и в 2019-ом Украина не упустила свой шанс. "Имплементировав государственно-частное партнерство в научную сферу, возродив связь между наукой и производством, обеспечив практическое внедрение разработок украинских ученых и создав возможности для появления научно-производственных кластеров с участием предприятий, научно-исследовательских институтов и вузов, мы продемонстрируем ученым, особенно молодому их поколению, возможности самореализации и престижность профессии. Обеспечив защиту интеллектуальной собственности, мы на деле признаем ценность результатов работы инноваторов", - подчеркнул оппозиционный политик.