В пятницу, 9 ноября, авиарейсы в Международном аэропорту "Харьков" задерживаются или отменяются из-за погоды.

"Задержка и отмена рейсов связана с сильным туманом", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в аэропорту.

Как указано на официальном сайте аэропорта, отменен самолет из Стамбула, который должен был прилететь в 23:10. а два рейса из Минска задерживаются до 00:10 субботы (по расписанию они должны были приземлиться в 23:15).

Кроме того, отменены два рейса на Стамбул (время вылета по расписанию 20:55 пятницы и 02:55 субботы).

В "Киеве" и "Борисполе" также массово отменяют и задерживают авиарейсы.