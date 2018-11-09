В аэропорту "Харьков" отменяют рейсы [ Редактировать ]
В пятницу, 9 ноября, авиарейсы в Международном аэропорту "Харьков" задерживаются или отменяются из-за погоды.
"Задержка и отмена рейсов связана с сильным туманом", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в аэропорту.
Как указано на официальном сайте аэропорта, отменен самолет из Стамбула, который должен был прилететь в 23:10. а два рейса из Минска задерживаются до 00:10 субботы (по расписанию они должны были приземлиться в 23:15).
Кроме того, отменены два рейса на Стамбул (время вылета по расписанию 20:55 пятницы и 02:55 субботы).
В "Киеве" и "Борисполе" также массово отменяют и задерживают авиарейсы.
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