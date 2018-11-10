Киев во мгле: завораживающие снимки утреннего города [ Редактировать ]
Утренний туман - поистине прекрасное явление, которое завораживает. На протяжении недели по утрам Киев окутывала бело-молочная мгла, в которой просто хочется раствориться. Однако несмотря на красоту тумана, необходимо быть особо осторожными на дорогах.
Не стоит забывать о том, что во время повышенной туманности на улице нужно быть очень внимательными и соблюдать некоторые правила безопасности.
Специалисты рекомендуют автолюбителям ездить на невысокой скорости, использовать противотуманные фары, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.
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