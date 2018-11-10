В Apple сообщили о дефектах в IPhone X [ Редактировать ]
В Apple Inc. обнаружили ряд дефектов на некоторых iPhone X и 13-дюймовых ноутбуках MacBook Pro, пишет "РБК".
Проблемы заключаются в том, что дисплеи на некоторых iPhone X не реагируют на прикосновения, либо же реагируют, но не всегда. Помимо этого, сенсорные экраны на устройствах этой модели смартфона могут начинать работу, даже если к ним не притрагиваться, выяснили специалисты Apple. В компании пояснили, что это может происходить из-за отказа одного из компонентов, установленных в модуле дисплея. Пользователи жалуются на подобные проблемы в интернете уже в течение нескольких месяцев. Apple прежде на них не реагировала.
Кроме того, дефекты представители компании обнаружили в 13-дюймовых MacBook Pro. У "ограниченного количества" ноутбуков этой модели, по данным пресс-службы, есть проблемы, которые "могут привести к потере данных и сбоям в работе твердотельного накопителя (SSD)". Дефекты, как отметили в Apple, могут присутствовать на компьютерах с накопителями объемом 128 и 256 гигабайт. Проблемные MacBook Pro были проданы в период с июня 2017 года по июнь 2018 года, сенсорной панели у них нет.
Пользователям, которые пострадали из-за дефектов, в компании посоветовали обратиться в сервисы обслуживания "в кратчайшие сроки". Чтобы решить проблемы с MacBook Pro, Apple, как отмечается в сообщении пресс-службы, предлагает пользователям бесплатный ремонт ноутбуков. В случае с iPhone X представители компании собираются бесплатно менять неисправные экраны.
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