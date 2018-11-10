У Смілі на Черкащині через зрив опалювального сезону закривають школи. Температура в навчальних закладах ледве піднімається до 15-ти градусів, а майже третина учнів пішла на лікарняні. Подробиці в нашому сюжеті.

Ось так кожні 15-20 хвилин учні початкових класів смілянської гімназії змушені танцювати, аби не замерзнути. Температура в школі зранку ледве сягає дванадцяти градусів. Діти у приміщенні не знімають верхнього одягу, у кожного термос з гарячим чаєм. Та й це не рятує. У класі Єви майже половина учнів не прийшли на заняття через застуду. Дівчинка й сама тільки тиждень тому перехворіла.

"Бо дітей не пустили батьки, тому що холодно і в школах і в класі. Ну просто всі переживають, щоб не заболіли діти", - говорить Єва Литвин, учениця 4 класу Смілянської гімназії.

Рятуватися від холоду змушені не тільки діти, а й вчителі і техперсонал школи. Найхолодніше на першому поверсі. Ось такі посиденьки у гардеробі зовсім не розвага, а можливість зігрітися.

"Чесно кажучи не очень, як мертвому припарка. Не очень допомагає - пол холодний, стаєм на кортонку, бо дуже холодно".

І така ситуація майже у всьому 70-тисячному місті. Останні вісім років Смілу опалювало приватне підприємство "Смілаенергоінвест". Проблеми із теплопостачанням тут почалися три роки тому, коли приватники вперше зірвали опалювальний сезон. Відтоді місцеві жителі чекають настання холодів із жахом. На електрорадіатор, чи автономне опалення у Анатолія Миколайовича не вистачає пенсії. Каже, спить під трьома ковдрами, а поки світить сонце гріється із сусідами на вулиці.

"В тому году раз затопили і виключили, затопили, знову виключили. Після нового года знову включили, а гроші беруть. Надо туди їх усіх, де я був - на кришу, на Чорнобиль, он туда", - говорить Анатолій Валявський, житель Сміли.

За час свого функціонування компанія заборгувала постачальникам і транспортувальникам газу понад 160 мільйонів гривень і ті перестали надавати паливо для котелень. Навесні місто розірвало угоду з "Енергоінвестом" і запустило комунальне підприємство. Та через борги приватників "Нафтогаз" не виділяє місту необхідні обсяги газу. Сміла на порозі оголошення надзвичайного стану, з понеділка у місті закривають школи і частково дитячі садки.

"У школах з 12 листопада призупинити, тимчасово призупинити освітній процес до моменту подачі теплової енергії".

Міські чиновники запевняють, тепло готові подати хоч зараз. Але "Нафтогаз" вимагає погасити борги "Смілаенергоінвесту", адже приватники працювали з містом за угодою спільної діяльності. Проте в мерії перекладати борговий тягар на міський бюджет не поспішають.

"Місто розрахувалось, у громади є платіжки, які їм присилав "Енергоінвест" проплачені. У міста єсть акти виконаних робіт, які ми також сплатили цій компанії. Тому жодним чином борги "Енергоінвеста" і цієї якоби спільної діяльності не стосуються", - заявив Олексій Цибко, міський голова Сміли.

Кому належать борги міські чиновники і "Нафтогаз" з'ясовують у судах. Скільки триватимуть слухання невідомо. Тим часом, за прогнозами синоптиків, наступного тижня температура повітря перетне нульову позначку.