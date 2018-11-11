Покушение на Макрона: подозреваемым предъявили обвинения [ Редактировать ]
Во Франции суд предъявил обвинения четверым подозреваемым по делу о покушении на президента Эммануэля Макрона, сообщает AFP.
Подсудимым выдвинули обвинения в "создании преступного террористического объединения", а также в "несанкционированном хранении оружия в связи с целью терроризма".
Двух подозреваемых поместили под стражу до суда. Двое других попросили отложить обсуждение их вопроса о задержании, которое должно состоятся на следующей неделе.
На днях французская полиция сорвала покушение на главу государства.
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