Во Франции суд предъявил обвинения четверым подозреваемым по делу о покушении на президента Эммануэля Макрона, сообщает AFP.

Подсудимым выдвинули обвинения в "создании преступного террористического объединения", а также в "несанкционированном хранении оружия в связи с целью терроризма".



Двух подозреваемых поместили под стражу до суда. Двое других попросили отложить обсуждение их вопроса о задержании, которое должно состоятся на следующей неделе.

На днях французская полиция сорвала покушение на главу государства.