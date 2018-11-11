"Гаси всех дальше": Беллью поблагодарил Усика за бой [ Редактировать ]
Фото: boxingscene.com / Twitter
Британский тяжеловес Тони Белью, потерпевший третье поражение в карьере от абсолютного чемпиона мира Александра Усика, отметил превосходство украинского боксера. Спортсмен с туманного Альбиона не сумел сдержать эмоций после боя в Манчестере. Об этом рассказал непобежденный украинский козак.
"Мы поблагодарили друг друга, он сильный боец, мужчина. Вот с такими мужиками хочется выходить на ринг, а не с говорунами. Он поблагодарил меня и сказал: "Ты великий", правда, я так не считаю. Потом сказал: "Гаси всех дальше", - заявил Усик.
На послематчевой пресс-конференции британский боксер рассыпался в комплиментах украинцу.
"Усик невероятный боец, он величайший человек, с которым я когда-либо встречался в ринге. Я боец мирового класса, но разница между мировым уровнем бокса и элитным очень велика. Когда боксируешь против великих людей и проигрываешь, ты должен это принять. Я уважаю Александра. Он заслуживает всех наград мира. У любого, кто с ним встречается, много неприятностей. Только самые лучшие и самые большие найдут способ победить его", - резюмировал британец.
Напомним, Александр Усик отправил в тяжелейший нокаут Тони Беллью в 8-м раунде поединка, защитив тем самым титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в первом тяжелом весе.
На опубликованных после боя судейских записках оказалось не все так однозначно для украинца. Сразу после поединка британский тяжеловес объявил о завершении спортивной карьеры, а Усик обратился к фанатам и поделился планами на будущее.
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