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10 ноября абсолютный чемпион мира Александр Усик в захватывающем поединке одержал победу над британским боксером Тони Беллью.

Согласно статистике, украинец превзошел своего противника практически во всех компонентах. Усик в среднем нанес почти на 20 ударов больше, чем его оппонент (70,3 против 56,3). Точность попаданий непобежденного боксера составила 27,6% против 25,8% британца.

Также украинец выбрасывал больше джебов, чем "бомбардировщик" (в среднем 42,2 удара за раунд против 27,3), а в силовых небольшое преимущество за спортсменом из туманного Альбиона (29 ударов против 28,1 за раунд).

Напомним, Александр Усик отправил в тяжелейший нокаут Тони Беллью в 8-м раунде поединка, защитив тем самым титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в первом тяжелом весе.

На опубликованных после боя судейских записках оказалось не все так однозначно для украинца. Сразу после поединка британский тяжеловес рассыпался в комплиментах Усику и объявил о завершении спортивной карьеры, Украинский боксер обратился к фанатам и поделился планами на будущее.