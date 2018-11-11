Усик - Беллью: статистика ударов [ Редактировать ]
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
10 ноября абсолютный чемпион мира Александр Усик в захватывающем поединке одержал победу над британским боксером Тони Беллью.
Согласно статистике, украинец превзошел своего противника практически во всех компонентах. Усик в среднем нанес почти на 20 ударов больше, чем его оппонент (70,3 против 56,3). Точность попаданий непобежденного боксера составила 27,6% против 25,8% британца.
Также украинец выбрасывал больше джебов, чем "бомбардировщик" (в среднем 42,2 удара за раунд против 27,3), а в силовых небольшое преимущество за спортсменом из туманного Альбиона (29 ударов против 28,1 за раунд).
Напомним, Александр Усик отправил в тяжелейший нокаут Тони Беллью в 8-м раунде поединка, защитив тем самым титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в первом тяжелом весе.
На опубликованных после боя судейских записках оказалось не все так однозначно для украинца. Сразу после поединка британский тяжеловес рассыпался в комплиментах Усику и объявил о завершении спортивной карьеры, Украинский боксер обратился к фанатам и поделился планами на будущее.
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