В понедельник, 12 ноября, недалеко от побережья префектуры Окинава американский истребитель F/A-18 с атомного авианосца Ronald Reagan упал в Японское море. Два пилота успели катапультироваться и были спасены американским вертолетом. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел примерно в 300 км от острова Китадайто. Истребитель F/A-18 совершал тренировочный полет. По предварительным данным, причиной происшествия могли стать проблемы с двигателем.

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