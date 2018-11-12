Американский истребитель рухнул в Японское море [ Редактировать ]
В понедельник, 12 ноября, недалеко от побережья префектуры Окинава американский истребитель F/A-18 с атомного авианосца Ronald Reagan упал в Японское море. Два пилота успели катапультироваться и были спасены американским вертолетом. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел примерно в 300 км от острова Китадайто. Истребитель F/A-18 совершал тренировочный полет. По предварительным данным, причиной происшествия могли стать проблемы с двигателем.
Ранее мы писали о том, что истребитель России совершил опасный маневр над Черным морем.
по теме
Огромный смерч в Турции: есть пострадавшие (видео)
В Турции у побережья города Газипаша образовались два тридцатиметровых смерча
В Черноморске пропала женщина (фото)
Женщина страдает психическим расстройством и потерей памяти
В Кривом Роге мужчина избил щенка на глазах у детей
На днях в Кривом Роге произошел вопиющий случай жестокого обращения с животными
В Китае при взрыве на фабрике погибли люди
В понедельник, 12 ноября, в провинции Шаньдун на востоке Китая прогремел взрыв
Девушка жестоко расправилась с парнем из-за попытки расстаться
Полиция задержала 27-летнюю девушку по подозрению в убийстве американского военного