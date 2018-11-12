Незаконне вирубування лісу: хто знищує дерева на Львівщині? [ Редактировать ]
Опалювальний сезон щойно розпочався, а жителі Львівщини вже знищили понад сотню дерев у гірських районах. Чи справді ліс пускають на дрова, а не банально розпродують - з'ясовувала наш кореспондент Галина Якушко.
У селі Дністрик Старосамбірського району - зрубали понад двісті дерев. Це - сосни, ялини, буки. Порушення зафіксували працівники екоінспекції. Кажуть - дерева були абсолютно здоровими й могли рости ще не один десяток років.
"Опалювальний сезон почався і жоден населений пункт там не газифікований. Тобто, левова доля - це наслідки безвідповідальних людей, які таким чином вирішили обігріли свої домівки", - говорить Микола Маланич, начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області.
Ділянка належить комунальному підприємству. Керівництво рапортує - лісника, який допустив знищення здорових дерев, вже звільнили. А от знайти управи на жителів гірських сіл - кажуть - не можуть, бо ті живуть лише за рахунок деревини. Нині в районі понад двісті пилорам, легально деревину закуповують лише десять.
"Коли працює 200 лісопильних об'єктів вечором - один на конях, один на тракторах, виїжджають до лісу і заготовляють деревину, тобто, крадуть - це дерев'яна переробляється і вивозиться десь за межі району на продаж", - говорить Володимир Мельник, генеральний директор Комунального підприємства "Галсільліс" Львівської обласної ради.
Не можете охороняти - йдіть у відставку, пропонують старосамбірські активісти. Лісівникам не вірять. Мовляв, ті самі "дають добро" на вирубування дерев місцевим жителям і мають від цього зиск.
"Для того, щоби отримати якийсь прибуток з того на що не можна видати документи - вони забирають лісника, "дають посил" місцевим жителям. Ми знайшли 20 ділянок для завантаження лісу. Місцеві жителі це стягують, продають на місцеві пилорами, і тоді вже можна сміливо піти на пилорами і зняти гроші. Це може зробити їхній "смотрящий", - розповідає Василь Курій, активіст.
Утім, розбиратися в цій історії будуть уже правоохоронці. Екологи підраховують суму збитків за спиляні дерева, а потім - передадуть справу в поліцію.
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