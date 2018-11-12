Британский боксер Диллиан Уайт вызвал на бой абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика, сообщает "Сегодня".

"У Усика будут проблемы в супертяжелом дивизионе. Если бы я дрался с ним, я бы не делал того, что делал Тони Беллью - я бы преследовал его по всему рингу и избивал бы его всю ночь. Если Усик этого хочет - он это получит", - сзаявил Диллиан Уайт.

Диллиан Уайт потерпел на профессиональном ринге одно поражение от Энтони Джошуа. В следующем поединке 22 декабря он проведет реванш против Дерека Чисоры.

В ночь на 11 ноября прошел бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью, в котором наш земляк одержал победу.