Под Киевом загадочно погибла женщина [ Редактировать ]
12 ноября в поселке Згуровка Киевской области при странных обстоятельствах погибла местная жительница, сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.
Около 8 утра в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение от дежурного Згуровского отделения полиции, о том, что на улице О.Кошевого на территории частного двора в колодце с питьевой воды обнаружено тело местной жительницы.
С помощью спасательных веревок и штурмовой лестницы тело утопленницы было поднято на поверхность и передано правоохранителям. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства гибели женщины.
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