Мужу дочки нардепа Леонида Климова следователи СБУ инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Обвинение касается одного из эпизодов уголовного производства №22014000000000081, а именно о продаже права требования по 22 кредитам на сумму 280 млн гривен всего за 28 млн гривен.

В СБУ считают, что председатель правления банка Юрий Граматиквступил в сговор с членами наблюдательного совета "Имэксбанка"Дарьей и Александром Крыжановскими для того, чтобы 19 декабря 2013 года продать ООО "Фрегат" кредиты, которые исправно погашаются должниками, всего лишь за 10% от их общей суммы. Таким образом, ущерб составил 252 млн гривен или 31 млн долларов США по курсу на тот момент. В большей части кредитов обеспечением были объекты недвижимости.

Напомним, что основателем и почетным президентом "Имэксбанка" выступал народный депутат и бывший советник экс-президента Виктора Януковича Леонид Климов. В середине 2015 года банк был признан неплатежеспособным и передан в управление Фонду гарантирования вкладов.



В частности, еще одним эпизодом в данном уголовном производстве является хищение рефинансирования от Нацбанка Украины в размере 3,4 млрд гривен, полученного "Имэксбанком" в 2008-2009 годах для улучшения его финансового состояния.