Новый iРhone будет с дырой в экране (фото) [ Редактировать ]
Компания запатентировала новое дизайнерское решение. Илл.: pixabay.com
Модель iPhone 2019 года получит отверстие в экране, предназначенное для фронтальной камеры.
Исходя из инсайдерской информации, такое дизайнерское решение станет главным трендом следующего года, пишет Gizmochina.
Чертежи в новом патенте подтверждают, что гаджет будет иметь отверстие:
До этого в Apple объяснили значение названий новых IРhone.
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