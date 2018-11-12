Модель iPhone 2019 года получит отверстие в экране, предназначенное для фронтальной камеры.

Исходя из инсайдерской информации, такое дизайнерское решение станет главным трендом следующего года, пишет Gizmochina.

Чертежи в новом патенте подтверждают, что гаджет будет иметь отверстие:

До этого в Apple объяснили значение названий новых IРhone.