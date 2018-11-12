Суд избрал Игорю Павловскому, который является фигурантом расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Суд арестовал Павловского по делу Гандзюк. СБУ задержала его в субботу, выдвинула подозрение как соучастнику", - сказала в понедельник, 12 ноября, спикер СБУ Елена Гитлянская, передает "Интерфакс-Украина".

Павловскому избрана мера пресечения в виде ареста без возможности внесения залога, уточнила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Дело Гандзюк. В субботу в Херсоне задержан, сегодня судом арестован без альтернативы залога И.Павловский (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 УК). ГПУ и СБУ работают дальше", - написала она в Twitter.

Указанные часть 3 статьи 27 и часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - соответственно, "виды соучастников" и "умышленное убийство".

Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле.

6 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что большинство подозреваемых по делу активистки Екатерины Гандзюк признали свою вину и дали показания, после чего сообщил, что подает в отставку.

11 ноября в Херсоне прошли обыски у фигурантов дела.