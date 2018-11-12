Киевлянка до смерти забила мачеху головой об пол [ Редактировать ]
В Деснянском районе Киева на улице Курчатова произошло убийство на почве бытовой ссоры.
Между 23-летней девушкой и ее 34-летней мачехой возникла драка. Младшая женщина толкнула старшую, а когда та упала, несколько раз ударила ее головой о пол и пошла к своей комнате, оставив мачеху умирать, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Тело обнаружил гражданский муж убитой. Правоохранители провели осмотр места происшествия и выяснили, что в семье раньше часто происходили конфликты на бытовой почве.
"Задержанной объявили подозрение в совершении убийства и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - подытожили в Нацполиции.
До этого в Харьковской области мужчина жестоко убил знакомого и подбросил труп соседям.
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