В Деснянском районе Киева на улице Курчатова произошло убийство на почве бытовой ссоры.

Между 23-летней девушкой и ее 34-летней мачехой возникла драка. Младшая женщина толкнула старшую, а когда та упала, несколько раз ударила ее головой о пол и пошла к своей комнате, оставив мачеху умирать, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Тело обнаружил гражданский муж убитой. Правоохранители провели осмотр места происшествия и выяснили, что в семье раньше часто происходили конфликты на бытовой почве.

"Задержанной объявили подозрение в совершении убийства и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - подытожили в Нацполиции.

До этого в Харьковской области мужчина жестоко убил знакомого и подбросил труп соседям.